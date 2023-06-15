Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием

Лукашенко в поздравлении Си Цзиньпину назвал его поистине народным лидером великой державы, отметив, что высоко ценит существующие между ними дружественные и доверительные отношения.

Белорусский лидер также отметил, что председатель КНР вносит существенный вклад в поддержание мира во всем мире и содействие глобальному прогрессу.

В завершении поздравления Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, долгих лет созидательной деятельности и важных свершений на благо дружественного белорусскому государству Китая.