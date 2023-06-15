Правильный полив помидоров в жару: ошибка, которая может стоить урожая

Вопросы возникают как при недостатке увлажнения, так и при его переизбытке.
Не секрет, что в солнцепек понадобиться больше жидкости, чем в прохладную погоду. 1 раз в 2 дня - частота полива в жаркие дни, а не раз в 7 дней.
Нужно следить за тем, чтобы почва не была сухой.
Пересыхание грунта - сигнал к тому, что необходимо исправлять ошибки с умом. Поливать в этом случае нужно небольшими порциями (1 литр под каждый куст).
Ни в коем случае нельзя допускать ситуацию, чтобы вода "стояла". Есть риск потерять урожай томатов, так как излишняя резкость в данном вопросе - то пусто, то густо, только нанесет культуре вред.
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