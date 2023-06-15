Жидкость, которая поможет вырастить урожай здоровой и сладкой свеклы

11:25 2023-06-15

Не все дачники в курсе, как вырастить свеклу высокого качества. А всего-то требуется провести одну несложную процедуру.

Необходимо обеспечить обработку междурядья, а именно увлажнить почву посредством использования специального состава.

На большое ведро воды (10 литров) берем пол чайной ложки борной кислоты, йод в количестве четверти чайной ложки, щепотку марганцовки.

Все содержимое необходимо тщательно размешать, проследив за тем, чтобы растворились все кристаллики используемых компонентов.

Раствором увлажняется пространство между грядками свеклы. Достаточно 2 таких подкормок с интервалом в 15 дней.

Корнеплоды вырастут крупными, сочными и сладкими.

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