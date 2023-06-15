Бебуришвили женился на своей беременной избраннице

Известно, что жена комика Андрея Бебуришвили Мария является основательницей книжного клуба.
О грядущей свадьбе артист юмористического жанра сообщил в апреле текущего года.
Комик шутит, что бракосочетание и последующее торжество в российской столице, слишком дорогое удовольствие. Они с возлюбленной насчитали аж 8 000 000 российский рублей.
Правда, если вычесть выступление Бебуришвили, получится 3 000 000 рублей.
Ранее сообщалось, что ЗАГС с известной целью посетили футболист столичного "Динамо" Федор Смолов и диджей Карина Истомина.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__