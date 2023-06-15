Бебуришвили женился на своей беременной избраннице

Известно, что жена комика Андрея Бебуришвили Мария является основательницей книжного клуба.

О грядущей свадьбе артист юмористического жанра сообщил в апреле текущего года.

Комик шутит, что бракосочетание и последующее торжество в российской столице, слишком дорогое удовольствие. Они с возлюбленной насчитали аж 8 000 000 российский рублей.

Правда, если вычесть выступление Бебуришвили, получится 3 000 000 рублей.

Ранее сообщалось, что ЗАГС с известной целью посетили футболист столичного "Динамо" Федор Смолов и диджей Карина Истомина.