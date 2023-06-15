Основная причина получение бедного урожая ремонтантной малины

Эксперты в дачном деле объясняют получение скудного урожая любимой ягоды результатом неправильного ухода за культурой.

Основная ошибка в этом деле - неправильная обрезка.

Некоторые совершают следующую оплошность: осенью срезают все побеги под корень, а весной получают излишне активные новые ростки.

Заметим, что ремонтантная малина гораздо сильнее обычной. "Молодчики" вырастают до 2 метров и выше.

Набираясь силы за весь летний период, растение тратит всю мощь на зелень, а не на плоды. Ягоды не успевают формироваться и не созревают к концу сезона.