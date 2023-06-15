Самый простой и дешевый способ избавиться от муравьев на дачном участке

Самым простым и действенным средством в этом деле является мука.
Продукт содержит большое количество углеводов, которые привлекают муравьев. Дело в том, что мука не растворяется в слюне и не подвергается ферментации в желудке насекомых.
Поглощая такую пищу, вредители забивают пищеварительный тракт и страдают из-за этого запорами. Газообразование и вздутие живота у муравьев приводит к их гибели.
Самыми эффективными видами муки в этом деле будут пшеничная или кукурузная, которую рассыпают в местах скопления муравьев до их полного исчезновения. Погибших муравьев собирают пылесосом или сжигают.
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