Самый простой и дешевый способ избавиться от муравьев на дачном участке

12:39 2023-06-15

Муравьи - полезные насекомые для леса, но не для дачи. Они разводят тлю, сооружают муравейники не там, где надо. Как выгнать непрошеных гостей со своего участка?

Самым простым и действенным средством в этом деле является мука.

Продукт содержит большое количество углеводов, которые привлекают муравьев. Дело в том, что мука не растворяется в слюне и не подвергается ферментации в желудке насекомых. 

Поглощая такую пищу, вредители забивают пищеварительный тракт и страдают из-за этого запорами. Газообразование и вздутие живота у муравьев приводит к их гибели.

Самыми эффективными видами муки в этом деле будут пшеничная или кукурузная, которую рассыпают в местах скопления муравьев до их полного исчезновения. Погибших муравьев собирают пылесосом или сжигают.

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