Кучера накинулся на Вайкуле, обозвав ту стареющей спившейся гнидой

13:00 2023-06-15

После запуска СВО РФ в Украине российские звезды и жители страны узнали много нового от латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Особенно разгневал россиян призыв артистки сносить памятники воинам-освободителям. В стороне не остался и ведущий Оскар Кучера.

Своим негодованием по поводу поведения Лаймы Вайкуле Оскар Кучера поделился в собственном Телеграм-канале.

Артист убежден, что прибалтийскую исполнительницу необходимо лишить всех привилегий со стороны России. Ведущий не подбирал слова, отзываясь о Вайкуле, назвав ту "тварью, забывшей свою историю" и "стареющей спившейся гнидой".

Такой выпад в свой адрес певица заслужила призывом снести на территории Латвии все памятники воинам-освободителям, мотивируя это отсутствием художественной ценности монументов. Она убеждена, что сделать это нужно было еще в 90-х, когда все стремились забыть об СССР.

Вайкуле также обратилась к тем, кому не нравится жить в Латвии, посоветовав им как можно быстрее покинуть государство во избежание конфликтов.

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