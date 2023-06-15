Кучера накинулся на Вайкуле, обозвав ту стареющей спившейся гнидой

Своим негодованием по поводу поведения Лаймы Вайкуле Оскар Кучера поделился в собственном Телеграм-канале.

Артист убежден, что прибалтийскую исполнительницу необходимо лишить всех привилегий со стороны России. Ведущий не подбирал слова, отзываясь о Вайкуле, назвав ту "тварью, забывшей свою историю" и "стареющей спившейся гнидой".

Такой выпад в свой адрес певица заслужила призывом снести на территории Латвии все памятники воинам-освободителям, мотивируя это отсутствием художественной ценности монументов. Она убеждена, что сделать это нужно было еще в 90-х, когда все стремились забыть об СССР.

Вайкуле также обратилась к тем, кому не нравится жить в Латвии, посоветовав им как можно быстрее покинуть государство во избежание конфликтов.