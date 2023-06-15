Глава ЛДПР Слуцкий представил нейросеть «Жириновский» на ПМЭФ

13:25 2023-06-15

Леонид Слуцкий лично презентовал новую нейросеть "Жириновский" на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Днём 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме лидер ЛДПР Леонид Слуцкий провёл презентацию новой нейросети "Жириновский", которая создана в память о бывшем лидера данной политической фракции. Интерфейс нейросети выдержан в строгом синем цвете, а на экране программы присутствует трёхмерное изображение Владимира Жириновского.

В сети распространяется видеозапись, на которой нейросеть "Жириновский" обещает ответить на все вопросы пользователя, а сама утилита использует порядка 148 миллионов параметров разной сложности.