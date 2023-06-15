Деревья, посадка которых возле дома привлекает удачу и прогоняет беду

Выбирая деревья для посадки возле дома, следует учитывать некоторые условия.
Размер и форма кроны - она не должна быть слишком большой и густой, так как, создавая тень, препятствует проникновению света и воздуха в дом, а при сильных порывах ветра может повредить строение.
Корневая система не должна быть слишком развитой и мощной, так как способна повредить фундамент и коммуникации.
Деревья подбирают и по составу и плодородию почвы. Учет растений соседей также важен, чтобы не было конкуренции за влагу питание и прочее.
Важны и такие факторы, как символика и энергетика растений.
Вишня обеспечит хозяину богатство и успех, а туя отберет друзей и любимых, оставив в одиночестве.
Яблоня дает любовь и здоровье, а верба заставляет плакать.
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