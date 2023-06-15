Пригожин заявил, что лично присутствовал на похоронах Берлускони

Об этом Пригожин заявил, комментируя запрос от редакции немецкого издания Freiland Magazine о том, действительно ли вчера, 14 июня, под командованием генерал-майора Ахмедова, в районе Кременной было уничтожено большое количество русских войск украинским ракетным ударом.

Евгений Пригожин утверждает, что ему ничего не известно о происходящих 14 июня событиях в России, так в этот день он находился в Милане на государственных похоронах бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего из жизни 12 июня в возрасте 86 лет.