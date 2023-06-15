Дачники поливают растения водой с ржавыми гвоздями в ней: что это дает

Многим культурам не хватает такого полезного микроэлемента, как железо. Ответ на дефицит вещества - увядание.
Именно для восполнения железа и понадобятся ржавые, старые, казалось бы, никому ненужные гвозди.
Настой для полива готовится следующим образом: в стеклянную банку с водой кладут гвозди, дав настояться подкормке в течение 3 - 7 дней в темном месте.
За этот период предметы выделяют в жидкость все необходимые элементы. Показателем того, что раствор готов, будет изменение цвета на коричневый.
Прежде всего такого полива требуют увядшие культуры.
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