Нашатырный спирт - лучшее средство от тли на смородине

Нашатырь - препарат, содержащий азот, которого не хватает многим растениям. Смородина - не исключение из правил.

Готовится средство на основе нашатырного спирта так: на 10 частей воды берут 1 часть лекарства. Таким составом опрыскивают листья ягодного кустарника.

После такой обработки тля забудет путь на дачный участок.

Конечно, использовать средство нужно осторожно, так как нашатырь - токсично вещество, способное вызвать отравление.

Соблюдение защитных мер при использовании аптечного средства - гарантия безопасности вашей и растений.