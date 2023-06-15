Нашатырный спирт - лучшее средство от тли на смородине

15:23 2023-06-15

Тля - вредитель, который распространяется быстро и способен погубить не только смородину, но и другие посадки. Дешевое аптечное средство поможет справиться с проблемой.

Нашатырь - препарат, содержащий азот, которого не хватает многим растениям. Смородина - не исключение из правил.

Готовится средство на основе нашатырного спирта так: на 10 частей воды берут 1 часть лекарства. Таким составом опрыскивают листья ягодного кустарника.

После такой обработки тля забудет путь на дачный участок.

Конечно, использовать средство нужно осторожно, так как нашатырь - токсично вещество, способное вызвать отравление.

Соблюдение защитных мер при использовании аптечного средства - гарантия безопасности вашей и растений.

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