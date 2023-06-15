Слизни не проползут: какие ловушки и меры борьбы защитят от них огород

Улитки и слизни могут лишить значительной части урожая, потому борьбу с ними нельзя откладывать в долгий ящик. Какие методы уничтожения вредителя предлагают опытные дачники?

Ловушки

В качестве ловушки надо насыпать в банки по 2 ст.л. кукурузной муки, и положить их на бок в тех местах, где обитают улитки и слизни. Мука привлечет вредителей, но она же для них и губительна, в чем можно будет убедиться наутро.

Еще одна приманка - пиво. Его надо разлить по пластиковым стаканчикам (заполнить на две трети) и прикопать в ямки на всю глубину. Улитки или слизни обязательно на нее клюнут, а вот выбраться оттуда не смогут. Пиво надо доливать по мере необходимости.

Третий вариант ловушек - разложенные между грядками картофельные очистки, на которые слизни также охотно сползаются. И тогда их можно с легкостью собрать и уничтожить.

Опрыскивания

В целях борьбы с вредителем надо развести нашатырный спирт с водой (в соотношении 1:6) и опрыскать растения. Для таких целей также можно применить крепкий кофе (двойной концентрации, или растворимый). Остудить и опрыскивать и сами растения, и почву вокруг них. Запах этих веществ отпугивает слизней.

Препятствия

Там, где замечены слизни и улитки, можно посыпать солью дорожки. Соль разъест тело вредителей - через соляную дорожку они не переползут без вреда для себя.

Мелкий гравий между рядами, яичная скорлупа, крупный песок, кофейная гуща - тоже неприятная для моллюсков поверхность, и они не решатся по ней проползти. Защищает растения и мульча из сосновых иголок, создающая кислую среду, которую вредители не переносят.