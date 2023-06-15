Лепс и Басков предлагают 1000 000 рублей за ликвидацию украинского танка

К инициативе Григория Лепса и Николая Баскова присоединились ведущая передачи "Мужское/женское" Юлия Барановская и солист известной группы "Земляне" Владимир Киселев.

Лепс заявил, что стремится оказывать российским участникам СВО не только моральную поддержку, но и готов серьезно помогать денежными средствами.

По словам певца, он готов отправиться в Донбасс и умереть на поле боя, защищая родину.

Басков примкнул к коллеге в стремлении финансировать российских бойцов.

Ранее, актер Иван Охлобыстин сообщал о готовности его приятеля и коллеги Михаила Ефремова, отбывающего тюремное наказание за ДТП со смертельным исходом, пойти воевать на фронт. Знаменитости было отказано в этом праве из-за пожилого возраста и слабого состояния здоровья.