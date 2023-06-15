Лимон - культура, которую легко вырастить на даче или дома на подоконнике

Вырастить лимонное дерево в домашних условиях можно двумя способами: из семян или рассадой. В первом случае растение развивается ускоренными темпами, "не вредничает" и приносит огромную пользу после того, как сняты плоды. Одно но: плоды появятся лишь спустя 8-10 лет.
Дерево же, выращенное из саженца, растет не так стремительно, но лимонами одарит через 3-4 года.
Для получения семян нужно всего лишь приобрести в продуктовом магазине спелые крепкие плоды.
Полив землю, нужно поместить в небольшую ямку косточку. Каждый лимон садят в свой горшок для того, чтобы корневой системе было место развиваться.
Лимон не поливают, а лишь опрыскивают нечасто.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__