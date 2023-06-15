На Барских было написано заявление в полицию в Украине за то, что артист исполнял песни на русском языке

Украинское издание "Страна.ua" информирует, что Макс Барский исполнил композицию "Берега" на русском языке на своем выступлении в Кременчуге, которое состоялось 12 июня.

После концерта украинского певца один из его соотечественников заявил на него в полицию.

Интересно, что после неприятного инцидента, Барских выступал в Кропивницком и эту же песню уже пел на мове.

Ранее сообщалось, что концерт Светланы Лободы не состоится в столице украинского государства. О причинах отмены мероприятия никаких сообщений не было.