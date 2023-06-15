Гусенницы забудут дорогу на участок, если предпринять профилактические меры

Для того чтобы не допустить нашествие гусениц на дачные посадки, необходимо постоянно осматривать растения. Листья в паутине подлежат немедленному удалению.

Нужно побелить стволы деревьев, что обеспечит им защиту от паразитов и солнечных ожогов.

Также эксперты советуют применять такую процедуру, как обкапывание участка.

Небольшие канавки станут препятствием для гусениц, которым будут сложно пробраться к посадкам. Только их нужно чистить.

Свою эффективность в борьбе с вредителями доказала и обработка зеленым мылом.