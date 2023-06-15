Дачники рассказали, зачем закапывают банановую кожуру на грядках

Дело в том, что банановая кожура содержит фосфор и калий – вещества, необходимые растениям, поэтому из нее получается хорошее удобрение.

Однако в этом случае нужно соблюдать некоторые правила, чтобы не навредить огородным культурам и получить максимальный эффект.

Шкурки бананов закапывают в землю на грядках не целиком, а после тщательного измельчения.

Также можно на несколько часов залить кожуру банана водой и полученным настоем поливать растения.