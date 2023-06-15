Дачники объяснили, почему желтеют листья клубники и что с этим делать

17:56 2023-06-15

Если листья клубники заметно светлеют или начинают желтеть, это может указывать на опасное заболевание.

Оно называется хлороз и бывает двух видов. Первый развивается из-за грибка или атак вредителей.

Причиной второго вида хлороза являются неблагоприятные погодные условия, повреждение корней растения или дефицит питательных веществ.

Растения, пораженные инфекционным хлорозом, лучше выкопать и уничтожить. Если причина в нехватке питания, проблема решается внесением подкормок.

Стоит воспользоваться составом, содержащим фосфор, магний, калий, азот и понаблюдать за растением.

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