Дачный эксперт рассказал, нужно ли обрывать цветы с картофеля

Первые считают, что обрыв цветов с растения поможет увеличить его урожайность. Однако это не так.

На самом деле при подобном вмешательстве в развитие растения формирование плодов начнется позже, а урожайность уменьшится.

К тому же приходится часто ходить между грядками, чтобы обрывать цветы, а это способствует уплотнению почвы.

В результате ухудшается доступ кислорода к корням. После обрыва цветов иммунитет растения слабеет, оно становится более уязвимым перед болезнями.