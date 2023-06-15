Дачный эксперт рассказал, нужно ли обрывать цветы с картофеля

Первые считают, что обрыв цветов с растения поможет увеличить его урожайность. Однако это не так.
На самом деле при подобном вмешательстве в развитие растения формирование плодов начнется позже, а урожайность уменьшится.
К тому же приходится часто ходить между грядками, чтобы обрывать цветы, а это способствует уплотнению почвы.
В результате ухудшается доступ кислорода к корням. После обрыва цветов иммунитет растения слабеет, оно становится более уязвимым перед болезнями.
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