Безопасная и бесплатная подкормка для огурцов, гарантирующая богатый урожай овощей

В этом случае поможет зола, в которой содержится калий, хорошо усваиваемый растениями.

В таком удобрении имеются также магний, кальций, необходимые для полноценного роста и развития овощей.

Золой подкармливают несколько раз за сезон. Изначально внести состав необходимо перед подготовкой грядок к посадке огурцов в землю. 1 стакан продукта горения нужен на 1 метр квадратный.

Для обильной зелени овощей нужно "питание", приготовленное из золы и крапивы.

Ведро наполняют крапивой и заливают водой. Туда же добавляют 1 ложку сахара и горсть грунта. Настаивают состав 7 дней в теплом месте.

В готовый раствор добавляют средство из золы (на ведро воды нужен 1 стакан пепла). На ведро понадобиться 1 литр настоя из крапивы.