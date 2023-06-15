Дачники посоветовали, что лучше посадить на одной грядке с морковью

Для этой цели подходит лук, который защитит морковь от вредителей, благодаря содержанию серы.

Редис, как и морковь, относится к холодостойким растениям, но созревает раньше моркови и оставляет место для растущих корнеплодов.

Огурцы и морковь берут воду из разных слоев почвы, поэтому не мешают росту друг друга. Однако этот вариант хорош при мульчировании или капельном поливе.

На грядку с морковью можно посадить горох, но для него нужно будет соорудить шпалеры, чтобы он не занимал междурядья.