Эрнст обрадовал, что Давай поженимся снова выйдет в эфир Первого канала

18:39 2023-06-15

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что съемки новых выпусков шоу "Давай поженимся" начнутся уже 19 июня.

ТАСС сообщает, что развлекательное шоу "Давай поженимся" скоро снова будет радовать своих поклонников.

Информация получена от гендиректора первого канала Константина Эрнста.

Эрнст также рассказал, что съемки программы возобновляются уже с 19 июня. Передача возвращается в эфир по многочисленным просьбам телезрителей.

Ведущая же шоу Лариса Гузеева ситуацию разъяснять не стала, призвав звонить на телеканал.

Возможно артистка не будет больше вести популярный телевизионный проект.

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