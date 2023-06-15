Эрнст обрадовал, что Давай поженимся снова выйдет в эфир Первого канала

ТАСС сообщает, что развлекательное шоу "Давай поженимся" скоро снова будет радовать своих поклонников.

Информация получена от гендиректора первого канала Константина Эрнста.

Эрнст также рассказал, что съемки программы возобновляются уже с 19 июня. Передача возвращается в эфир по многочисленным просьбам телезрителей.

Ведущая же шоу Лариса Гузеева ситуацию разъяснять не стала, призвав звонить на телеканал.

Возможно артистка не будет больше вести популярный телевизионный проект.