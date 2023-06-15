Эксперты сообщили, в какую погоду растения не следует подкармливать

19:26 2023-06-15

Погода - важный фактор при подкормке растений, который игнорируют многие дачники и очень зря. Речь идет не только о днях, когда льет дождь.

Минеральные подкормки не имеют смысла в холодную погоду.

Самое главное в этом вопросе температура почвы, а не воздуха. Если она ниже +10 градусов, подкармливать растения не нужно. Корневая система культур не "примет" никаких соединений и микроэлементов в таком случае.

Солнцепек - также не время для внесения удобрений.

Процедуру осуществляют в прохладные дни, когда комфортно себя чувствуют и растения, и сам дачник. Если ждать уже нет времени, то почву необходимо тщательно увлажнить даже если само удобрение жидкое.

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