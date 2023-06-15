Дачный эксперт рассказал, как получить рекордный урожай картофеля

20:00 2023-06-15

Богатый урожай картофеля можно вырастить, если взять качественный посадочный материал и правильно ухаживать за растением.

Почву следует подготовить заблаговременно: удобрить органикой еще с осени, а также хорошо пролить.

Следующий этап – правильная посадка. Выбирать нужно только те  клубни, на которых нет следов повреждений.

Если почва кислая, в лунку нужно положить золу. Это органическое удобрение подходит для глинистого грунта.

Для песчаных почв лучше использовать компост и перегной. Можно приготовить раствор из птичьего помета и воды, пролить им лунки.

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