Дачный эксперт рассказал, как получить рекордный урожай картофеля

Почву следует подготовить заблаговременно: удобрить органикой еще с осени, а также хорошо пролить.
Следующий этап – правильная посадка. Выбирать нужно только те клубни, на которых нет следов повреждений.
Если почва кислая, в лунку нужно положить золу. Это органическое удобрение подходит для глинистого грунта.
Для песчаных почв лучше использовать компост и перегной. Можно приготовить раствор из птичьего помета и воды, пролить им лунки.
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