Дачный эксперт рассказал, как получить рекордный урожай картофеля

Почву следует подготовить заблаговременно: удобрить органикой еще с осени, а также хорошо пролить.

Следующий этап – правильная посадка. Выбирать нужно только те клубни, на которых нет следов повреждений.

Если почва кислая, в лунку нужно положить золу. Это органическое удобрение подходит для глинистого грунта.

Для песчаных почв лучше использовать компост и перегной. Можно приготовить раствор из птичьего помета и воды, пролить им лунки.