GM обогнал Ford по продажам электромобилей в США и Европе

20 670 проданных электромобилей GM все еще значительно отстают от лидера отрасли компании Tesla, которая поставила более 161 000 автомобилей в США в период с января по март.



Ford продал только 10 866 электромобилей за этот период, но компания заявила, что это произошло в основном потому, что ей пришлось остановить производство популярного пикапа Mustang Mach-E, пока она проводила модернизацию завода в Мексике для наращивания производства.

Пресс-секретарь Саид Дип сказал, что компания прекратила производство Mach-E на семь недель квартала, что отразилось на снижении продаж.



Тем не менее, продажи электромобилей Ford выросли на 41% по сравнению с первым кварталом прошлого года, сообщила компания.

В прошлом году компания продала всего 358 "Болтов", так как имеющиеся батареи пришлось направить на отзыв 142 000 старых моделей "Болтов" из-за возгорания батарей.