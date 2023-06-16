Средство спасения яблони от тли, о котором не знают многие дачники

Свою эффективность в борьбе с тлей на яблоне доказал раствор, приготовленный на основе перца чили.
100 граммов нарезанного овоща отправляют в кастрюлю, залив его 1 литром воды.
Содержимое посуды доводится до кипения. Далее огонь уменьшается на нет и средство томится в течение получаса.
После состав настаивается 2 суток. Готовый настой разбавляется водой 1:7 и отправляется в пульверизатор.
Такая обработка прогонит непрошеного гостя с плодовых деревьев надолго.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__