Средство спасения яблони от тли, о котором не знают многие дачники

Свою эффективность в борьбе с тлей на яблоне доказал раствор, приготовленный на основе перца чили.

100 граммов нарезанного овоща отправляют в кастрюлю, залив его 1 литром воды.

Содержимое посуды доводится до кипения. Далее огонь уменьшается на нет и средство томится в течение получаса.

После состав настаивается 2 суток. Готовый настой разбавляется водой 1:7 и отправляется в пульверизатор.

Такая обработка прогонит непрошеного гостя с плодовых деревьев надолго.