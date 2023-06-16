Частая ошибка дачников, приводящая к усталости почвы

К сожалению, не все соблюдают правила севооборота, сажая каждый год на одном месте одну и ту же культуру.
Растение "вытягивает" из почвы одни и те же питательные вещества, приводя грунт в состояние "усталости".
К тому же, на таком участке растения пуще прежнего болеют.
Ситуацию можно не допустить, посадив на грядке другое растение, предварительно изучив, не нуждается ли оно в тех же веществах, что и его "предшественник".
"Правильные соседи" также помогут в вопросе сохранения плодородия почвы.
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