Бабушкина задержана полицией из-за пакетика с белым порошком, обнаруженного в ее машине

10:54 2023-06-16

Известная актриса Кристина Бабушкина вместе со своим суругом задержана в центре российской столице. В машине знаменитости обнаружен пакетик с белым порошком, который отправлен на экспертизу.

5-tv.ru информирует, что машина популярной актрисы Кристины Бабушкиной была остановлена сотрудниками ГАИ в центре российской столицы.

Артистку и ее мужа доставили в полицейский участок после нахождения в их авто пакетика с белым порошкообразным веществом.

Обоих отправили на медицинское освидетельствование, а вещество - на экспертизу.

Бабушкина известна соотечественникам по ролям в таких телевизионных проектах, как "Беспринципные", "Кровавая барыня" и многим-многим другим.

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