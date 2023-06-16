Бабушкина задержана полицией из-за пакетика с белым порошком, обнаруженного в ее машине

5-tv.ru информирует, что машина популярной актрисы Кристины Бабушкиной была остановлена сотрудниками ГАИ в центре российской столицы.
Артистку и ее мужа доставили в полицейский участок после нахождения в их авто пакетика с белым порошкообразным веществом.
Обоих отправили на медицинское освидетельствование, а вещество - на экспертизу.
Бабушкина известна соотечественникам по ролям в таких телевизионных проектах, как "Беспринципные", "Кровавая барыня" и многим-многим другим.
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