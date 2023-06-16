Избавление от муравьев на участке без вреда для растений

Самым безопасным и распространенным средством борьбы с муравьями является пищевая сода. Продукт щедро рассыпают в местах скопления вредителей (на тропинках, около входа в муравейник).

Нашатырь также используется для этих целей. На 500 мл воды понадобится 2 столовые ложки аптечного препарата. Этим составом заливают муравейники и другие места скопления незваных гостей.

Борная кислота - еще одно средство, позволяющее избавиться от вредителей. Самом главным является тот факт, что применять ее нужно очень осторожно, соблюдая меры безопасности.

Для того чтобы "лесные трудяги" не распространяли тлю по плодовым деревьям, ранней весной следует обматать их тканью, смоченной подсолнечным маслом.