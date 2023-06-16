Аль Пачино дал новорожденному наследнику русское имя

У 83-летнего Аль Пачино родился сын, который является его 4-ым ребенком.
Матерью ребенка стала возлюбленная пожилого актера 29-летняя Нур Альфалла. Малыша назвали русским именем Роман.
Знаменитый артист также отец еще троих наследников и наследниц от разных женщин. Дочь Джулия Мария появилась на свет в 1989 году, а близнецы Антон и Оливия в 2001 году.
В мае еще одна мировая знаменитость стала родителем в преклонном возрасте. У 79-летнего Роберта де Ниро родился ребенок. Он значительно обогнал коллегу по количеству отпрысков: их у него 6.
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