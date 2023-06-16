Не все дачники знают, зачем закапывать ботву от свеклы на грядке с помидорами

Если томатам не хватает такого элемента как бор, они не могут развиваться полноценно.

В свекольной ботве этого полезного вещества с лихвой. По этой причине помочь помидорам можно, заделав ботву на грядку с овощами.

Интересно, что такая культура, как свекла является еще и определителем уровня pH грунта.

В том случае, если листья красные, то грунт кислый, а если красные только прожилки на ботве, то это показатель слабокислой почвы.

Зеленые листья свеклы с красными черешками говорят о нейтральном грунте.