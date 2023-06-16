Ржавый гвоздь, забитый в яблоню, окажет благотворное влияние на состояние дерева и его урожайность

Казалось бы, что здесь сложного, забить в дерево гвоздь. Однако...

Перед проведением процедуры гвозди дезинфицируют и вбивают только во взрослую и здоровую яблоню, которая приносила урожай 3-4 раза.

Во избежание стресса для растения тут же его подкармливают.

Такое насыщение плодовой культуры железом проводят ранней весной или поздней осенью.

Некоторые садоводы рекомендуют использовать 3 гвоздя одновременно, но при этом следует четко соблюдать последовательность. Первый забивают на высоте 70 сантиметров от земли, далее через каждые 30 сантиметров.

Глубина, на которую загоняется гвоздь, должна составлять не больше 3 сантиметров. Гвозди лучше располагать под углом в 45 градусов.