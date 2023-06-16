Садальский обвинил Варшавера в увольнении из Ленкома Мироновой

Мария Миронова отдала театру 25 лет своей жизни.

Станислав Садальский накинулся на главу "Ленкома" Марка Варшавера, заявив, что тот расправился уже с дочерью Андрея Миронова, а на очереди дочь Марка Захарова.

Варшавер не оставил слова актера без ответа, напомнив, что Мария является молодой матерью, снимается в кино, занимается фондами и остается внештатной актрисой театра, на который у нее практически не остается времени. По его словам, если актриса захочет роль в его театре, она ее получит.

Весь коллектив учреждения культуры, включая его руководителя, очень жалеет о том, что Миронова ушла из штата и с удовольствием примет ее обратно, если она только захочет этого.