Садальский обвинил Варшавера в увольнении из Ленкома Мироновой

13:17 2023-06-16

Актер Станислав Садальский негодует по поводу того, что директор театра "Ленком" Марк Варшавер вынудил уволиться по собственному желанию дочь легендарного Андрея Миронова Марию из учреждения культуры.

Мария Миронова отдала театру 25 лет своей жизни.

Станислав Садальский накинулся на главу "Ленкома" Марка Варшавера, заявив, что тот расправился уже с дочерью Андрея Миронова, а на очереди дочь Марка Захарова.

Варшавер не оставил слова актера без ответа, напомнив, что Мария является молодой матерью, снимается в кино, занимается фондами и остается внештатной актрисой театра, на который у нее практически не остается времени. По его словам, если актриса захочет роль в его театре, она ее получит.

Весь коллектив учреждения культуры, включая его руководителя, очень жалеет о том, что Миронова ушла из штата и с удовольствием примет ее обратно, если она только захочет этого.

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