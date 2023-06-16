Хороший урожай моркови можно получить после подкормки и обработки от насекомых

Здоровый и качественный урожай моркови можно получить в том случае, если своевременно провести несколько простых подкормок. Еще один обязательный момент для получения хорошего урожая - обработка растений от морковной мухи.

Для подкормки моркови нужно использовать борную кислоту и марганец. А для обработки от морковной мухи - молотый красный перец.

Подкормку нужно готовить так. 10 г борной кислоты нужно развести в стакане горячей воды и добавить туда 4 капли концентрированного раствора марганцовки.

Для обработки от морковной мухи одну столовую ложку красного перца нужно залить стаканом кипятка и оставить до полного остывания. Остывший настой перца процеживается через сито и разводится в двух литрах воды

Затем подготовленную борную кислоту и марганцовку нужно развести в 10 литрах воды. Этим раствором грядки с морковью нужно пролить один раз в месяц после обильного полива или дождя.

Сразу после подкормки нужно опрыскать грядки с морковью перцовым настоем. Такую обработку моркови делают один раз в месяц, начиная с июня.