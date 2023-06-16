Колоновидные яблони: чем они оличаются от обычных и как добиться облильного урожая таких фруктов

13:37 2023-06-16

Отличием колоновидной яблони от простой является тот факт, что у нее почти нет боковых веток. Она растет вертикально вверх. Такие деревья пользуются спросом для посадки на небольших участках. Культуры отлично плодоносят при правильном уходе.

Первое над чем нужно подумать, сажая колоновидную яблоню, это над местом посадки, которое должно быть защищено от сквозняков.

Идеальным будет место вдоль южной стены дачного дома, освещенное солнцем.

Также следует предусмотреть, что колоновидная яблоня хорошо растет в теплой почве, по этой причине стоит проштудировать принципы "сооружения" теплых грядок.

Исходя из вышесказанного, для того чтобы плодовое дерево радовало дачника в период плодоношения, ему нужно создать условия, напоминающие тепличные.

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