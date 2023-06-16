Колоновидные яблони: чем они оличаются от обычных и как добиться облильного урожая таких фруктов

Первое над чем нужно подумать, сажая колоновидную яблоню, это над местом посадки, которое должно быть защищено от сквозняков.
Идеальным будет место вдоль южной стены дачного дома, освещенное солнцем.
Также следует предусмотреть, что колоновидная яблоня хорошо растет в теплой почве, по этой причине стоит проштудировать принципы "сооружения" теплых грядок.
Исходя из вышесказанного, для того чтобы плодовое дерево радовало дачника в период плодоношения, ему нужно создать условия, напоминающие тепличные.
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