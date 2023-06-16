Каким комнатным растениям не место на подоконнике

Не всем комнатным цветам хорошо, когда на них попадает солнце.

К тому же, батареи под подоконником отбирают у культур влагу и воздух, что не может нравиться.

Среди растений, которым не переносят попадание на них солнечных лучей, можно выделит монстеру, фикус, кофейное дерево.

Монстера - цветок, "уважающий" высокую влажность, отличное освещение, но не любящий попадающий на него яркий солнечный свет.

Фикус вообще предпочитает находиться в тени.

Кофейному дереву также не место на подоконнике. Культура любит свет, свежий воздух и влагу. Сквозняки и жара приведут к его гибели.

А такие растения, как алоэ, замиокулькас, плющ, спатифиллум нельзя ставить рядом с окном тем, у кого есть животные. Эти комнатные культуры могут навредить питомцам.