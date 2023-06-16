Эрнст резко отреагировал на вопрос журналистов о том, как скоро в эфир вернутся Ургант и Познер

Издание NEWS.ru информирует о том, что глава главного телеканала Российской Федерации Константин Эрнст нервно отреагировал на вопрос, когда россияне снова увидят передачи с Иваном Ургантом и Владимиром Познером в качестве ведущих.

Интересно, что Эрнст не сказал "ни да, ни нет", а просто отказался отвечать на вопрос.

Напомним, что последний выпуск передачи "Вечерний Ургант" зрители могли наблюдать 21 февраля прошлого года.

В апреле текущего года Ургант заявлял о своем возвращении на ТВ, вот только о сроках не сказал ни слова.

Программа "Познер" перестала выходить в эфир Первого канала чуть позднее, с 28 февраля 2022 года. В марте того же года Познер пояснял, что его проекта нет в сетке вещания, так как Первый стал информационным каналом.