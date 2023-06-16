Правила посадки гладиолусов: какая ошибка приведет к тому, что луковица не даст всходов

16:44 2023-06-16

Каждая культура требует особого ухода. Цветы - самые капризные, но и самые прекрасные растения. Гладиолусы же прихотливостью не отличаются, но подход к ним нужен индивидуальный.

Если на улице стоит холод и льет дождь, садить цветы не стоит. Когда же температура достигнет отметки в 8-10 градусов со знаком "+" - самое время приступить к процедуре.

Грунт перед посадкой гладиолусов удобряется органикой и минералами.

Интервал между растениями должен составлять 8 - 5 сантиметров, а междурядья все 20 - 25 сантиметров.

Важен также размер клубнелуковиц и глубина посадки - для крупных - 10-15 сантиметров, для мелких – 7-10. Самые маленькие садят на глубину 3-5 см.

Луковицу цветка укладывают в лунку, присыпав землей, а сверху выкладывается мульча в виде торфа или перегноя.

Внимание! До появления ростков луковицы не требуют полива.

Частой ошибкой владельцев участков является неаккуратное обращение с посадочным материалом. Если у больших луковиц уже имеются ростки, обламывать их нельзя, так как они больше не дадут всходов.

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