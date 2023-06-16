Эти хитрости помогут вырастить обильный урожай здоровой и крупной картошки

Первым делом необходимо организовать процесс проращивания клубней. Делается это за 3 - 4 дня до посадки. Посевной материал рассыпают по таре и оставляют на свету.

Тут помогут стимуляторы "НВ-101", "БИОстим", "Старт".

Перед тем как отправить картофель в лунки, землю нужно удобрить посредством опрыскивания "Метаризином" (на 10 литров 5 - 10 граммов средства) за 3 - 6 дней до посадки.

Также перекапывается земля, в которую добавляется раскислитель.

Обработать нужно и клубни тем же "Метаризином".

Для получения гарантии получения обильного урожая грядки с картошкой опрыскивают "Эмикс Универсал", который поможет в борьбе с фитофторой.

Все эти обработки проводятся до окучивания.

После сбора урожая также грунт подлежит обработке "Метаризином" (5 - 10 граммов на 5 литров воды).