Эти хитрости помогут вырастить обильный урожай здоровой и крупной картошки

Первым делом необходимо организовать процесс проращивания клубней. Делается это за 3 - 4 дня до посадки. Посевной материал рассыпают по таре и оставляют на свету.
Тут помогут стимуляторы "НВ-101", "БИОстим", "Старт".
Перед тем как отправить картофель в лунки, землю нужно удобрить посредством опрыскивания "Метаризином" (на 10 литров 5 - 10 граммов средства) за 3 - 6 дней до посадки.
Также перекапывается земля, в которую добавляется раскислитель.
Обработать нужно и клубни тем же "Метаризином".
Для получения гарантии получения обильного урожая грядки с картошкой опрыскивают "Эмикс Универсал", который поможет в борьбе с фитофторой.
Все эти обработки проводятся до окучивания.
После сбора урожая также грунт подлежит обработке "Метаризином" (5 - 10 граммов на 5 литров воды).
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