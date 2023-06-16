Постановка с задержанной Бабушкиной отменена в столичном театре имени Ермоловой

В театре имени Еромоловой отменена постановка, где играет актриса Кристина Бабушкина, информация о чем сообщается на сайте учреждения культуры.

Спектакль должен был проходить сегодня, 16 июня. Руководство театра проинформировало, что деньги за билеты будут возвращены на карту, которой оплачивались.

Также оповещение о том, что мероприятие не состоится, отправлено на электронный адрес, указанный при приобретении билета.

Интересно, что билеты на постановку, которая стоит в графике на 1 июля, продаваться не перестали.

О том, что Бабушкина и ее муж Адрей Гацунаев задержаны известно стало сегодня утром.