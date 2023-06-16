Мята и мелисса на участке: преимущества этих растений для дачи

Почему стоит посадить ароматные растения на своем участке?

Во-первых, мелиссу и мяту легко выращивать в силу того, что растут они на любом грунте и особого ухода не требуют. Хотите, посадите их даже в горшке на подоконнике, получив отличный состав для травяного чая.

Единственное, что мяте нужно ограниченное пространство (бортики, ведро без дна и прочее), чтобы она не разрасталась вширь и не мешала развитым корневищем другим культурам.

Ароматные травы отпугивают от своих соседей слизней, вредных насекомых, а опылителей привлекают.

Самих дачников мята и мелисса спасают при расстройстве желудка, болях в горле, насморке, головной боли и многих других болезнях.