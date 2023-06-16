Семенович пожаловалась на плохое самочувствие, из-за чего даже отменила съемки

Популярная исполнительница Анна Семенович пожаловалась, что чувствует себя очень плохо. У нее поднялась температура и общее состояние неважное, о чем она рассказала в собственном Телеграм-канале.

Знаменитость сокрушается, что из-за недуга она даже отменила съемки в одном из прибыльных проектов.

Заболела Анна в конце другого проекта, где ей пришлось изрядно поволноваться. Иммунитет 45-летней звезды сцены дал сбой.

Артистка призвала поклонников не терять ее из виду, а просто дать ей немного отдохнуть и поболеть.

Ранее Семенович сообщала, что у нее с новым избранником гостевые отношения. Дело в том, что мужчина трудится и в РФ, и в Европе, куда без конца наведывается с командировками.