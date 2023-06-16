Подкормка, гарантирующая получение урожая крупной и вкусной фасоли

Помимо питания не стоит забывать, что фасоль не переносит холод. Сеять растение можно только, если температура воздуха свыше +15 °C.

Важно дождаться времени, когда холода не вернутся.

Культура не будет плодоносить как следует на твердом и глинистом грунте, "в котором отсутствуют поры".

В любом случае, приступая к посадке, почву рыхлят и вносят в нее компост.

Крупной и вкусной фасоль будет, если "угостить" ее составом, приготовленном из суперфосфата (1 столовая ложка), калийной соли (пол столовой ложки) и аммиачной селитры ( 1 столовая ложка). Данное количество расходуется на 1 кв. м.

Подведем итоги. Рыхлый грунт, тепло и правильное питание позволят наслаждаться щедрым урожаем фасоли высокого качества.