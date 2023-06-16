Миронова рассказала о своем увольнении из Ленкома и конфликте с директором театра

Мария Миронова сообщила, что не ссорилась с руководителем "Ленкома" Марком Варшавером.

Также дочь легендарного Андрея Миронова отметила, что остается в театре, но только как внештатный работник. Миронова не бросает свою роль в постановке "Шут Балакирев", но в новых участвовать не будет, так как слишком занята.

Знаменитость воспитывает маленького ребенка и запускает собственный продюсерский спектакль.

Варшавера Мария благодарит за все и отмечает, что он постоянно баловал ее новыми ролями.

Сам глава театра признался, что сожалеет, что артистка не будет активно играть на сцене "Ленкома", украшением которого была 25 лет.