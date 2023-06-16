Жабы и лягушки на дачном участке - причина для радости

20:35 2023-06-16

Мудрые сельские жители призывают дачников радоваться, если к ним на участок забредут жабы и лягушки. Какую пользу приносят эти существа?

Городские жители по незнанию пытаются избавиться от всех живых организмов, заглянувших на их дачу. Очень зря!

Дело в том, что жабы и лягушки приносят огромную пользу участку. Эти создания способны избавить садоводов-огородников почти от всех вредных насекомых по той причине, что это для них пища.

Жабы избавят от слизней, колорадского жука и других вредителей.

Листья, овощи, ягоды  и фрукты останутся в полной безопасности, так как земноводные являются хищниками и абсолютно не интересуются этой "дачной травой".

Интересно, что жабы будут служить "охранниками" дачи в ночное время, а лягушки проявят бдительность днем.

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