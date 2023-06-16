Жабы и лягушки на дачном участке - причина для радости

Городские жители по незнанию пытаются избавиться от всех живых организмов, заглянувших на их дачу. Очень зря!

Дело в том, что жабы и лягушки приносят огромную пользу участку. Эти создания способны избавить садоводов-огородников почти от всех вредных насекомых по той причине, что это для них пища.

Жабы избавят от слизней, колорадского жука и других вредителей.

Листья, овощи, ягоды и фрукты останутся в полной безопасности, так как земноводные являются хищниками и абсолютно не интересуются этой "дачной травой".

Интересно, что жабы будут служить "охранниками" дачи в ночное время, а лягушки проявят бдительность днем.