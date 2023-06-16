Дачники рассказали, как избавиться от одуванчиков на участке с помощью кукурузной муки

Избавиться от назойливого сорняка помогает кукурузная мука. Но посыпать ею почву надо сразу, как появятся первые входы одуванчиков.

В зависимости от того, как часто будет прорастать сорняк, посыпать землю кукурузной мукой нужно раз в 1-1,5 месяца.

Такая обработка подавляет рост сорняков, и постепенно одуванчики исчезают с участка полностью.

Если достаточного количества кукурузной муки под рукой не оказалось, ее можно заменить глютеновой или кормовой.