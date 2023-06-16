Способ восстановить подмерзшие за ночь помидоры

Томаты можно спасти. Конечно, овощи в таком состоянии требуют особой заботы.
Первым делом надо ликвидировать все "умершие" листья и стебли.
Понадобится подкормка, лучше всего подойдет карбамид или азофоску.
После овощи нужно щедро поливать в течение 3-4 дней, пока они не отойдут от ночных заморозков.
В случае, если культуры пострадали серьезно, некоторые участки почернели, то к списку необходимо добавить еще одну задачу.
Накрыть грядку пленкой. В этом случае есть шанс спасти помидоры и не потерять их богатый урожай.
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