Способ восстановить подмерзшие за ночь помидоры

Томаты можно спасти. Конечно, овощи в таком состоянии требуют особой заботы.

Первым делом надо ликвидировать все "умершие" листья и стебли.

Понадобится подкормка, лучше всего подойдет карбамид или азофоску.

После овощи нужно щедро поливать в течение 3-4 дней, пока они не отойдут от ночных заморозков.

В случае, если культуры пострадали серьезно, некоторые участки почернели, то к списку необходимо добавить еще одну задачу.

Накрыть грядку пленкой. В этом случае есть шанс спасти помидоры и не потерять их богатый урожай.