Способ восстановить подмерзшие за ночь помидоры

20:51 2023-06-16

К сожалению, в наших широтах привыкать к "сюрпризам" погоды не приходится. Заморозки летом - нередкое явление. Не стоит отчаиваться, если после такой ночки, помидоры выглядят безжизненными.

Томаты можно спасти. Конечно, овощи в таком состоянии требуют особой заботы.

Первым делом надо ликвидировать все "умершие" листья и стебли. 

Понадобится подкормка, лучше всего подойдет карбамид или азофоску. 

После овощи нужно щедро поливать в течение 3-4 дней, пока они не отойдут от ночных заморозков. 

В случае, если культуры пострадали серьезно, некоторые участки почернели, то к списку необходимо добавить еще одну задачу. 

Накрыть грядку пленкой. В этом случае есть шанс спасти помидоры и не потерять их богатый урожай. 

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