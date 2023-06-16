Сафронов представит клип на композицию со словами Марии Захаровой

Ролик создается с помощью искусственного интеллекта, что обрабатывает картины Никаса Сафронова.

О том, что клип готовится к выходу живописец сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума.

Интересно, что полотна художника будут фигурировать в видео под текст Марии Захаровой.

Тема - Новый год, поэтому творение Сафронова зрители увидят к концу года. Никас отметил, что слова песни получились очень проникновенными.

Интересно, что это не первое сотрудничество официального представителя МИД РФ с российскими артистами. Ранее Макс Фадеев, Любовь Успенская, Валерия исполняли композиции на стихи Захаровой.