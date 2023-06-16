Полиция проводит обыск в квартире Бабушкиной, в авто которой нашли наркотики

На квартиру Кристины Бабушкиной прибыли представители Следственного комитета и кинологи.

Оказывается, что супруг актрисы при задержании пытался проглотить запрещенные вещества и конфликтовал с сотрудником ДПС и даже укусил того за палец.

В итоге против него заведено сразу 2 уголовных дела - хранение наркотиков и нападение на полицейского.

По имеющейся информации, Бабушкина является свидетелем в этой истории. Пока артистка и ее представители не комментировали ситуацию.

Отметим, что сегодня, 16 июня, была отменена постановка с участием Кристины в московском театре имени Ермоловой.